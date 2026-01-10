Alejandro Fernández arranca el año con nominación a iHeartRadio Music Awards 2026 como Artista Regional Mexicano del Año

Staff/RG

Regresa a Estados Unidos con su exitosa gira: De Rey A Rey

Alejandro Fernández, uno de los máximos exponentes de la música regional mexicana, ha sido nominado a los iHeartRadio Music Awards 2026 en la categoría Regional Mexican Artist of the Year, reafirmando la profunda conexión que mantiene con su público y su impacto vigente dentro del género.

La ceremonia de los iHeartRadio Music Awards 2026 se llevará a cabo en vivo por FOX el jueves 26 de marzo de 2026 a las 8/7c en el icónico Dolby Theatre de Los Ángeles, uno de los escenarios más emblemáticos de la industria del entretenimiento.

Esta nominación llega tras un 2025 sumamente exitoso para Alejandro Fernández, marcado por el lanzamiento de su aclamado álbum ‘De Rey a Rey’, una producción profundamente emotiva que rinde homenaje a su padre, el legendario Vicente Fernández. A través de rancheras clásicas, nuevos arreglos y una interpretación cargada de sentimiento, Alejandro honra la herencia del mariachi y el legado musical que marcó a México y al mundo entero.

El impacto de este proyecto trascendió al escenario con la exitosa gira De Rey a Rey, con la que Alejandro Fernández recorrió México y Estados Unidos el año pasado, logrando llenos totales en cada presentación. Impulsada por la extraordinaria respuesta del público, la gira sumó nuevas fechas en ambos países para 2026, incluyendo la tradicional celebración de Fiestas Patrias en Las Vegas, una cita que Alejandro mantiene desde hace más de 23 años, así como su primera presentación en el emblemático Red Rocks Amphitheatre de Morrison, Colorado. De Rey a Rey se ha consolidado como un espectáculo profundamente emotivo, cargado de nostalgia, amor y respeto hacia la figura que marcó la vida de Alejandro Fernández y la de millones de seguidores alrededor del mundo.

Su éxito también se refleja en las listas y plataformas digitales: Alejandro es el primer artista en lograr álbumes #1 en cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010 y 2020). Desde 2020 ha conseguido trece No. 1 en Billboard Regional Mexicano, marcando récord como el solista con más logros de la década. Además, suma 900 millones de reproducciones anuales en Spotify, forma parte del Billionaires Program de Pandora y acumula más de 8 mil millones de vistas en YouTube, consolidando su alcance global.

Más que un tributo, De Rey a Rey representa la evolución artística de Alejandro Fernández, quien ha sabido dominar tanto el pop como la música regional mexicana. A lo largo de su carrera ha colaborado con más de 35 artistas internacionales, entre ellos Maná, Carín León, Juan Gabriel, Julio Iglesias, Christina Aguilera, Beyoncé, Plácido Domingo, Rod Stewart y Alejandro Sanz.

Reconocido con 4 Latin Grammys, incluyendo Mejor Álbum Ranchero/Mariachi en 2024 por Te Llevo en la Sangre, su decimoséptimo disco de estudio, Alejandro también cuenta con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, forma parte del Salón de la Fama de Billboard y ha recibido el Icon Award de los Latin American Music Awards, entre muchos otros honores.

La nominación a los iHeartRadio Music Awards reconoce su excelencia artística, el cariño, la lealtad y el respaldo constante de una base de seguidores que ha acompañado a Alejandro Fernández a lo largo de generaciones.