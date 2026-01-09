75 congresistas de EU rechazan alusiones de Trump a acciones militares en México

LA JORNADA

Ciudad de México. Un grupo de 75 legisladores estadunidenses enviaron una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, expresando su oposición “enérgica” al uso “no autorizado de la fuerza militar en Venezuela y a las amenazas del presidente (Donald Trump) y los funcionarios de la administración, aludiendo a la acción militar de Estados Unidos dentro de México sin consentimiento de México y sin autorización del Congreso”.

“El presidente Trump ha afirmado, falsamente, que podía ordenar legalmente una acción militar contra México sin autorización del Congreso”, señala la misiva en referencia a una entrevista en Fox News en la cual Trump aseguró que “los carteles están controlando a México… tenemos que hacer algo.”

“Una acción militar unilateral violaría la soberanía de México y empañaría la nueva era de la cooperación que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha iniciado”, apuntaron los firmantes.

En el documento, los congresistas resaltan que en febrero “México extraditó a 29 personas buscadas por Estados Unidos por presuntos vínculos con carteles -una de las mayores extradiciones en la historia del país. En agosto, México volvió a transferir 26 reclusos sospechosos de tener papeles importantes en algunos de los carteles de la droga más poderosos del país. Se trata de la segunda extradición importante del año”.

“No hay duda de que México aún enfrenta desafíos políticos y del estado de derecho que amenazan su progreso. Sin embargo, con renovados esfuerzos del gobierno de la presidenta Sheinbaum, México ha fortalecido la inteligencia para la lucha contra el crimen organizado; se han reducido significativamente los niveles de homicidios; supervisado la mayor incautación del fentanilo en la historia de México; y trabajó con el legislador para prohibir su producción, distribución y adquisición de fentanilo y sus precursores químicos”, afirman en la carta.

Los congresistas instan a la administración Trump “a no emprender acciones unilaterales y cinéticas que podrían violar la soberanía, aumentar el flujo migratorio a medida que los mexicanos buscan seguridad” y a que se “comprometan a no emprender ninguna acción militar unilateral (…) dentro de autorización del Congreso” estadunidense.