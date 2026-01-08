Reportan peligroso incendio en Amozoc

Desde Puebla

Un voraz incendio se registra en estos momentos en Amozoc.

Esto ocurre en San José Las Flores.

Las llamas se han salido de control y fue provocado por borra.

Vecinos están en pánico, debido a que alrededor hay casas.

En el lugar ya se encuentran elementos de Protección Civil y el Heroico cuerpo de bomberos Amozoc.