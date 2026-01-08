Reportan peligroso incendio en Amozoc

Desde Puebla
Un voraz incendio se registra en estos momentos en Amozoc.
Esto ocurre en San José Las Flores.
Las llamas se han salido de control y fue provocado por borra.
Vecinos están en pánico, debido a que alrededor hay casas.
En el lugar ya se encuentran elementos de Protección Civil y el Heroico cuerpo de bomberos Amozoc.
You may also like
-
65% de avance el puente en los Ángeles y San Baltazar Tetela, reportó Armenta
-
Incendio forestal afecta 10 has en Chilchotla
-
Colecta BUAP árboles de Navidad para composta
-
El 23 de enero la presidenta Sheinbaum podría visitar Puebla: SSP
-
El 7 de junio el gobierno de Puebla entregará la Casa del Periodista: Armenta