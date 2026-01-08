No habrá pacto de civilidad en el Congreso de Puebla ante las elecciones: Pavel Gaspar

Jorge Barrientos

El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo) del Congreso del Estado, Pavel Gaspar Ramírez, afirmó que no es necesaria la firma de un pacto de civilidad para que el Poder Legislativo continúe con sus trabajos y evite la polarización política derivada de la cercanía del proceso electoral intermedio en Puebla.

El legislador señaló que es natural que las diferencias ideológicas entre los distintos partidos políticos generen confrontaciones durante el debate parlamentario; no obstante, subrayó que hasta el momento prevalece un clima de cordialidad, respeto y diálogo entre los 41 diputadas y diputados que integran la LXII Legislatura.

Gaspar Ramírez destacó que el intercambio de ideas ha permitido avanzar sin complicaciones en el análisis y discusión de las distintas iniciativas que se presentan en el Congreso local, por lo que descartó la necesidad de establecer un acuerdo formal entre los coordinadores de las fracciones parlamentarias para garantizar la civilidad en el trabajo legislativo.

Asimismo, rechazó que la proximidad del proceso electoral intermedio contamine las actividades del Poder Legislativo, al asegurar que existe madurez política entre los representantes populares.

“Debemos proponer y debatir puntos de vista sin faltar al respeto. No hay tema; incluso me verán en ruedas de prensa y eventos con legisladores de Acción Nacional cuando se trate de propuestas viables para las poblanas y los poblanos. Vamos a dar muestras de unidad, como siempre lo hemos hecho”, expresó.

Finalmente, el presidente de la Jugocopo enfatizó que reforzará el diálogo entre los legisladores de todas las fuerzas políticas para evitar confrontaciones y garantizar el adecuado funcionamiento del Congreso del Estado durante el contexto electoral.