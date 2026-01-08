Idamis Pastor cayó de sorpresa en Casa de Justicia Huauchinango 

Por el aumento de quejas ciudadanas

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Pue. – La fiscal Idamis Pastor Betancur, conocida como la “Fiscal de Hierro”,y la primera fiscal en los últimos años de acudir personalmente a realizar las vistas en la Sierra Norte ahora realizó una visita de supervisión inesperada a la Casa de Justicia de Huauchinango, en respuesta al aumento significativo de quejas contra miembros del Ministerio Público (MP) de la región.

Durante los primeros días del año, la Casa de Justicia ha recibido múltiples denuncias, lo que motivó la llegada el pasado miércoles de personal de la Visitaduría – primero el Área de Género y posteriormente otras areas – para recopilar la información correspondiente.

Al enterarse de la situación, la fiscal decidió acudir personalmente sin previo aviso; al momento de su llegada, algunos pasantes abandonaron las instalaciones.

Después de recorrer las oficinas de los MPs, la funcionaria ofreció una entrevista a medios de comunicación, donde confirmó que la visita se debió al incremento diario de quejas.

Anunció que se iniciarán carpetas de investigación contra los funcionarios públicos involucrados y que la Visitaduría continuará recibiendo denuncias para abordar los problemas que afectan a la ciudadanía.

Además, en respuesta a preguntas sobre los MPs de Xicotepec – donde las víctimas acuden y no encuentran a los funcionarios – la fiscal indicó que también visitará dicho lugar y aplicará el mismo protocolo de levantamiento de carpetas contra quienes no cumplan con sus obligaciones.