65% de avance en el puente entre los Ángeles y San Baltazar Tetela, reportó Armenta

– Será una experiencia turística, cultural y antropológica, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, durante un recorrido de supervisión.

– La obra, solicitada desde 1962, representa una obra de justicia comunitaria para miles de familias de 7 municipios de la región.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- Con el objetivo de convertir La Panga en el Puente de la Transformación y en un nuevo atractivo turístico para la región, el gobernador Alejandro Armenta expresó que la zona también se convertirá en un espacio de recreación, como parte del proyecto integral, donde construirán viveros para la producción de plantas y flores.

Durante un recorrido de supervisión, el mandatario informó que la construcción del Puente de la Transformación, registra un avance del 65 por ciento y beneficiará a más de 450 mil familias. Refirió que el puente que comunicará a San Baltazar Tetela con los Ángeles Tetela, cambiará la condición de marginación de los habitantes a condiciones de desarrollo, justicia, y seguridad.

Además apuntó que la Panga se rescatará y será transformado en un recorrido turístico acompañado de desarrollo. “Atravesar el puente significará una experiencia turística, cultural y antropológica”, enfatizó.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció el compromiso de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el rescate del río Atoyac, al señalar que este proyecto reduce la contaminación del lago y permite recuperar su riqueza natural. Recordó que de forma paralela, con la creación de Fertipue, el lirio extraído se aprovechará para fabricar adoquines destinados a comunidades cercanas y para producir mejoradores de suelo.

Con el objetivo de contribuir al proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum para el saneamiento y restauración de los ríos Atoyac, Tula y Lerma-Santiago, considerados los más contaminados del país, como parte de sus 100 compromisos, el coordinador del Plan Hídrico en Puebla, Raymundo Atanacio Luna señaló que en un trabajo de los tres órdenes de gobierno para este año contarán con dos plantas tratadoras de agua, ubicadas en San Martín Texmelucan y Huejotzingo, con una inversión histórica de más de mil millones de pesos.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que al momento se han colocado 18 de 28 pilas, las cuales tienen una profundidad de entre 45 y 65 metros, además dijo que las trabes, con un peso de 70 toneladas, fueron colocadas en su totalidad. El secretario aseveró que con esta obra se hace justicia social a los habitantes de la zona, quienes durante 70 esperaron este puente.

La presidenta auxiliar de San Baltazar Tetela, María Fernanda Jiménez Camargo, expresó el agradecimiento de la comunidad por la construcción del puente, una solicitud planteada por primera vez en 1962. Subrayó que la obra reducirá significativamente los tiempos de traslado, al recordar que en una emergencia tuvo que esperar una ambulancia durante más de cuatro horas.

Magali Campos Morales, vecina de San Baltazar Tetela, destacó que el puente beneficiará a comunidades como Huehuetlán, Los Ángeles Tetela y diversas rancherías, al facilitar el traslado de productos y mercancías.

Reconoció el trabajo conjunto de los gobiernos federal y estatal en la limpieza del río Atoyac, lo cual, dijo, permitirá recuperar el Lago de Valsequillo. “Hace años se podía nadar ahí, esperamos que el ojo de agua vuelva a tener vida”, expresó.