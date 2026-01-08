El 7 de junio el gobierno de Puebla entregará la Casa del Periodista: Armenta 

Erika Méndez
El próximo 7 de junio, el gobierno de Puebla entregará la la Casa del Periodista, anuncio el mandatario, Alejandro Armenta Mier.
En un encuentro con los medios de comunicación, destacó que será un espacio digno, para apoyar y proteger a quienes informan con compromiso.
Refrendó su respeto y admiración al gremio, reconoció que gobernar también es comunicar.
