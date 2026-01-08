Se Desatan Protestas en Minneapolis por Mujer Asesinada por ICE en Estados Unidos

N+

Casi seis años después del caso Floyd, las protestas volvieron a Minneapolis luego de la muerte de una mujer por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) durante un dispositivo contra la migración.

Se trata del asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años, madre de familia que fue descrita por su familia y vecinos como una persona amorosa y amable.

Luego de esos hechos, manifestantes se reunieron este 8 de enero de 2026 afuera del edificio federal Whipple.

La postura de las autoridades de EUA

Sobre este caso, la secretaria de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem, defendió el uso de la fuerza letal por parte del agente de ICE, porque aseguró que se vio amenazada su seguridad.

Incluso la funcionara aludió a las protestas por la muerte de George Floyd, quien fue asesinado por un agente de policía local el 25 de mayo de 2020, a menos de una milla de los sucesos de este miércoles.

Además, acusó al gobernador demócrata de Minnesota, Tim Walz, y a los líderes locales de no actuar con rapidez para parar las protestas.

El caso George Floyd

George Floyd, afroamericano de 46 años, murió luego de ser inmovilizado por un agente de policía que mantuvo la rodilla sobre su cuello durante más de nueve minutos, mientras el repetía que no podía respirar.

Un video grabado por una testigo contradijo la versión policial inicial y provocó protestas en Minneapolis que luego se extendieron por otras ciudades de Estados Unidos y algunas europeas.

Las protestas incluso motivaron algunos cambios en la reglamentación sobre la actuación de la policía y consolidaron el movimiento Balck Lives Matter y la lucha contra el racismo en las fuerzas de seguridad.

Como en ese entonces, videos que circulan en redes sociales ahora parecen contradecir la versión oficial de que Renee Nicole Good puso en peligro a los agentes, acosándoles con su vehículo.

La muerte de esta mujer ocurrió en un contexto diferente, las protestas contra las redadas que está llevando a cabo el ICE en Minneapolis, la mayor ciudad de Minnesota.

En ellas ha detenido ya a más de mil migrantes, algunos de Ecuador, México y El Salvador, incluyendo más de 150 el lunes, la mayor operación migratoria en lo que va del año.