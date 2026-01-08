En el Reino Unido destacan a Raúl Jiménez

EXCELSIOR

Raúl Jiménez volvió a llevarse elogios de la prensa del Reino Unido, tras el gol que marcó ante el Chelsea

Raúl Jiménez volvió a ganarse los elogios de un sector de la prensa del Reino Unido, después de trazar la victoria del Fulham por 2-1 sobre el Chelsea, duelo que se jugó en el Craven Cottage correspondiente a la jornada 21 de la Premier League.

Al minuto 55, el delantero mexicano recibió un servicio al corazón del área para rematarlo de cabeza y batir al arquero Robert Sánchez.

“The Guardian” destacó el aporte goleador que ha tenido Raúl Jiménez y consideró que el Fulham apostó por jugadores de experiencia.

“El Fulham fue más astuto. Apostó por jugadores que otros clubes habían descartado. Son la prueba de que la experiencia importa. Jiménez, de 34 años, ha marcado tres goles en sus últimos cinco partidos y es un testimonio de la capacidad de Marco Silva para seguir impulsando a este experimentado grupo”, publicó.

Con su victoria, el Fulham llegó a 31 puntos para situarse en el noveno sitio de la tabla general de la Premier League. Está a tres unidades de entrar en el ‘Top 4’, lugar que ocupa el Liverpool con 34.

LA PRODUCTIVDAD DE RAÚL JIMÉNEZ EN LA ACTUAL TEMPORADA

– 6 goles.

– 3 asistencias.

– 24 partidos disputados.

– 1630 minutos jugados.

Raúl Jiménez llegó al Fulham en julio de 2023, procedente del Wolverhampton Wanderers. Firmó un contrato hasta el verano de 2025 y su actual equipo hizo la extensión de contrato por un año más.

RAÚL JIMÉNEZ FESTEJÓ COMO EL FIFA

Su gol lo festejó de una manera espontánea. Raúl Jiménez explicó que tenía pensado tirarse de rodillas, pero no lo hizo porque ya los amonestan, por lo que decidió aventarse de costado.

“El festejo fue algo que me salió al momento, porque con la emoción de hacer el gol, iba pensando en tirarme de rodillas, pero ya no podemos, ya nos amonestan, dije qué hago, qué hago, entonces solamente me aventé, me acordé del festejo de FIFA”, explicó para TNT Sports.