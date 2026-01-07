Transforman cooperativas a comunidades y fortalecen la economía social en Puebla

-Los emprendimientos sociales fortalecieron el desarrollo local en 56 municipios.

-Más de 3 mil personas participaron en ferias, talleres y canales de comercialización solidaria.

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue. – El gobierno impulsó la economía social como eje estratégico para el desarrollo en Puebla, con resultados medibles en organización comunitaria, generación de ingresos y fortalecimiento de mercados locales, alineados al Plan Estatal de Desarrollo 2024–2030 y al enfoque de riqueza comunitaria con arraigo territorial.

El secretario de Desarrollo Económico y Trabajo, Víctor Gabriel Chedraui, informó que para fortalecer capacidades productivas se llevaron a cabo cuatro eventos especializados con la asistencia de 629 personas de 56 municipios, además de 15 talleres de fomento al cooperativismo con la participación de 744 personas de 35 municipios, con esquemas de acompañamiento posterior para su profesionalización y acceso a nuevos mercados.

En el marco de esta política pública, se vinculó la participación de 205 emprendimientos sociales en 21 ferias realizadas en 16 municipios, con productos alimenticios, artesanales, textiles y manufacturas comunitarias. Durante la Feria de Puebla 2025 participaron 55 emprendimientos sociales liderados por 45 mujeres y 10 hombres; además los Mercaditos Solidarios beneficiaron de forma directa a 293 personas mediante canales de comercialización de proximidad.

El responsable de la política económica del estado detalló que, como parte del fortalecimiento institucional, se realizó el Foro Regional de Consulta T-MEC con 82 asistentes de sectores estratégicos, se habilitó un espacio de venta para 11 emprendimientos locales y se efectuaron diagnósticos productivos para 30 emprendimientos sociales en San Salvador Huixcolotla, Libres y Puebla.

El titular de la dependencia añadió que en coordinación con universidades y tecnológicos del estado se realizaron seis talleres presenciales y dos en línea con la participación de 782 estudiantes de instituciones como la BUAP, la Universidad Tecnológica de Puebla y diversos institutos superiores, mientras que una delegación de 10 mezcaleros de seis municipios participaron en Wine Paris 2025 para impulsar el renacimiento de la industria del calzado en Tehuacán y Tepeyahualco de Cuauhtémoc.