Se instalarán 2 mil cámaras de seguridad este año en Puebla capital: Félix Pallares

María Tenahua

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) Félix Pallares Miranda informó que en este año instalarán dos mil cámaras de videovigilancia en diferentes puntos de la ciudad de Puebla, con el objetivo de reforzar la seguridad a los capitalinos.

Refirió que con estos dispositivos se brindará mayor cobertura y capacidad de respuesta.

Inicialmente, se tiene considerada la instalación en algunos comercios, además de otros cuadrantes.

El funcionario municipal comentó que su dependencia ya alista el proyecto de este tipo de tecnología, para informar la inversión que se requiere.

Asimismo, dio a conocer que 2025 reporta una disminución de incidencia delictiva del 13 por ciento en comparación con el 2024, entre los que destaca el 55.6 por ciento en feminicidios a la baja, un decremento del 35.7 por ciento en narcomenudeo, 13 por ciento en robo a transportista, 5.9 por ciento en robo a casa-habitación.