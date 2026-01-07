Saldo blanco durante Guadalupe–Reyes en San Pedro Cholula

Desde Puebla

*7 de enero, 2026. San Pedro Cholula, Pue . -* El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC Cholula), informó que como resultado del Operativo Guadalupe–Reyes se reportó saldo blanco durante el periodo de vacaciones decembrinas.

Del 10 de diciembre al 6 de enero, se implementó un despliegue operativo permanente de elementos de seguridad en la cabecera municipal, barrios y juntas auxiliares, con el objetivo de salvaguardar a las familias cholultecas, así como a visitantes y comerciantes que participaron en las distintas actividades religiosas, culturales y comerciales propias de la temporada.

En el operativo participaron más de 200 elementos de Policía Municipal, Vialidad, Prevención del Delito y Guardia Ciudadana. Asimismo, se contó con la presencia permanente de elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), como parte de la coordinación interinstitucional para reforzar las acciones de seguridad en el municipio.

Durante este periodo se realizaron recorridos preventivos, acciones de proximidad social en zonas comerciales y acompañamiento a caravanas de peregrinación durante su paso por el municipio, lo que permitió mantener el orden y la tranquilidad en espacios de alta afluencia.