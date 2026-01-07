Joaquín Espidio Camarillo deja la secretaría del ayuntamiento de Puebla para ir a Salud estatal 

María Tenahua

Este día, en conferencia de prensa, el titular de la secretaría seneral de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, confirmó la renuncia del secretario del ayuntamiento de Puebla, Joaquín Espidio Camarillo.

Indicó que el exfuncionario municipal recibió una invitación del gobierno estatal, para incorporarse a la secretaría de Salud.

Adelantó queeste mismo día en sesión extraordinaria de cabildo se nombrará a Rufo Juárez como nuevo titular de la dependencia, a quien señaló con gran experiencia en la administración pública.

Cabe mencionar que es el segundo cambio qen el gabinete del alcalde capitalino, José Chedraui, debido a que el primero fue en marzo del 2025 en la secretaría de Seguridad Ciudadana con la llegada de Félix Pallares Miranda.