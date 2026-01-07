Baja incidencia delictiva en Puebla capital, reporta el ayuntamiento

– Gobierno de la ciudad mantiene acciones coordinadas con el estado y la federación_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 07 de enero de 2026.- Como resultado de la implementación de diversas estrategias, que tienen el objetivo de generar entornos de paz a las y los habitantes de la capital del Estado, además de reconstruir el tejido social, la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del gobierno de la ciudad presenta el siguiente informe de resultados que refleja una disminución del 13 por ciento en incidencia delictiva, en un comparativo del 2014 con el 2025.

Las cifras oficiales de la SSC, encabezada por el coronel Félix Pallares Miranda, reportan una disminución de 55.6 por ciento en feminicidio; 35.7 por ciento en narcomenudeo; y 35 por ciento en trata de personas.

Asimismo, el abuso sexual registró una reducción de 16.6 por ciento; la desaparición de personas, de 13.8 por ciento; y el homicidio doloso, de 13 por ciento. El robo a transportista presentó una baja de 10.8 por ciento; la violencia familiar en 9.4 por ciento; y el robo a casa-habitación registró una disminución del 5.9 por ciento. También el robo a institución bancaria tuvo una reducción del 50 por ciento.

*Resultado de acciones durante el 2025*

Durante el año 2025 se llevaron a cabo 9 mil 847 operativos institucionales y 11 mil 128 operativos interinstitucionales, además de 387 operativos especiales y 258 operativos Centinela.

En materia de Prevención y Movilidad, fueron inspeccionados 29 mil 539 vehículos y se realizaron 3 mil 310 operativos Transporte Seguro, con 21 mil 366 personas. También se efectuaron dos operativos en giros negros, con 21 establecimientos inspeccionados; ocho operativos Radar, con 449 negocios intervenidos; y 95 operativos Alcoholímetro, donde se aplicaron 3 mil 202 pruebas.

En combate al delito, como resultado, fueron asegurados más de 236 kilogramos de sustancias ilícitas y 172 armas de fuego. Fueron detenidas 3 mil 264 personas, mil 553 remitidas al Juzgado Cívico y se recuperaron 981 vehículos.

Desde Protección Civil, se brindaron 3 mil 842 apoyos prehospitalarios, se realizaron 972 rescates y se atendieron 975 incendios. Se capacitó a 7 mil 552 personas, se supervisaron 60 simulacros y se llevaron a cabo 199 eventos de capacitación preventiva.

Por el lado de Prevención del Delito y a través de su área especializada de Búsqueda de Personas, además de un trabajo coordinado con otras áreas y dependencias, 559 personas reportadas como desaparecidas fueron localizadas.

En cuanto al operativo interinstitucional Unidos Por Ti, en el que participaron 135 elementos de los tres órdenes de Gobierno, realizaron 4 mil 216 acciones de proximidad en 7 mil 687 negocios y comercios, y mil 617 bancos y cajeros.

A la vez, se realizaron 2 mil 135 descargas de la aplicación Seguridad Inmediata y la entrevista directa a 9 mil 504 personas.