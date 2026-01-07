Orgullo nacional: árbitra mexicana es elegida entre las 10 mejores del mundo

EL HERALDO DE MÉXICO

Karla Itzel García fue nombrada como la sexta mejor árbitra de futbol profesional, según la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol

Por segundo año consecutivo, la silbante mexicana Karla Itzel García es considerada como una de las mejores árbitras del futbol profesional en todo el mundo, de acuerdo con un reciente listado.

El ranking, desarrollado por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol, dependiente de la FIFA, destaca la labor de la árbitra mexicana, única representante de la Concacaf entre las 10 mejores del mundo.

“El nombramiento de Katia Itzel García por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS) se da como reconocimiento a su excelencia, profesionalismo y destacada trayectoria en el futbol nacional e internacional.

“Originaria de la Ciudad de México, García Mendoza ha sido un pilar del arbitraje mexicano. Licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, Katia repite nuevamente en el listado de las 10 Mejores Árbitras del Mundo, tras haber figurado en el 2024, ocupando el sexto lugar”, detalló la Federación Mexicana de Futbol.

Con gafete FIFA desde hace seis años, Karla Itzel García ha destacado por su participación en torneos internacionales como los Juegos Olímpicos de París 2024, la Copa del Mundo femenina de Australia-Nueva Zelandia y la Copa Oro de la Concacaf.

A nivel local, la silbante capitalina ha impartido justicia en juegos de la Liga MX, tanto en la categoría varonil como en la femenil, en la cual ha dirigido varias finales.

¿Quiénes son las mejores árbitras del mundo?

De acuerdo con la IFFHS, ellas son las 10 mejores árbitras del mundo