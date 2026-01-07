Fórmula 1 2026: Fechas y todo lo que debes saber de las presentaciones de los autos y los equipos

RÉCORD

Aparten las fechas. Casi un mes está por cumplirse del Gran Premio de Abu Dabi 2025, mismo que significó la coronación de Lando Norris a pesar de la victoria de Max Verstappen, y la espera para el inicio de la Temporada 2026 parece eterna. Sin embargo, en realidad no falta mucho para que la Fórmula 1.

A diferencia de los tres últimos años, en los cuales Bahréin fue la única sede de la pretemporada en un fin de semana, en esta ocasión de nuevo serán tres fechas las que tendrán los equipos para hacer pruebas. Lo anterior porque, con el cambio de reglamentación técnica, la FIA le dará a los equipos más oportunidad de prepararse.

Además de la pretemporada, pronto comenzarán las presentaciones de los autos para este 2026. Red Bull, que estará bajo reflectores por su declive en 2024 y 2025, será el primero en salir a escena junto con Racing Bulls. Mientras que Cadillac -nueva escudería- ha generado altas expectativas ya que aprovechará el Super Bowl para presentar su primer monoplaza de la historia.

¿Cuándo serán las pruebas de pretemporada de la F1 2026?

Para este año se celebrarán tres fechas de pretemporada, la primera en el Circuito de Barcelona Cataluña y las otras dos en el Circuito Internacional de Bahréin. La visita a Montmeló está programada del 26 al 30 y será privada, es decir, sin acceso a aficionados ni a periodistas; por lo que el regreso de Sergio ‘Checo’ Pérez a las pistas será muy “hermético”.

Sin embargo, se sabrá más para la segunda prueba programada del 11 al 13 de febrero en Sakhir, y para la cual ya está previsto permitir el acceso de la prensa. Lo mismo será con el último y tercer test de pretemporada, agendado para celebrarse del 18 añ 20 de febrero y tras el cual faltarán solo dos semanas para el inicio de la competencia, el 7 de marzo en Australia.

Fechas de presentación de los equipos

En cuanto a las presentaciones de los monoplazas, no falta mucho para que inicien y la primera confirmada es la de Red Bull y Racing Bulls, programada para el próximo jueves 15 de enero. A diferencia de 2025, que se hizo una presentación conjunta con el motivo de los 75 años de la F1, para este 2026 nuevamente está previsto que cada equipo tenga su fecha específica.

Honda, como proveedor de motores para Aston Martin, Audi (antes Sauber), Alpine, Ferrari y Haas también presentarán sus autos en enero, mientras que Cadillac y Aston Martin, como escudería, lo harán en febrero. Mercedes anunció este lunes 5 que su presentación se realizará en dos etapas, una en línea y otra presencial, mientras que Williams confirmó que tendrá un evento en febrero. McLaren es la única escudería que todavía no confirma cuándo dará a conocer los detalles de su monoplaza.