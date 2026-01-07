Hermanos Urías, confirmados para el Clásico Mundial 2026

EXCELSIOR

La Comisión de Selecciones Nacionales informa que los hermanos Luis y Ramón Urías han confirmado su participación con la Selección Mexicana de Béisbol para el Clásico Mundial 2026.

Los hermanos Urías serán la tercera pareja de hermanos que defenderán el jersey tricolor en la historia del Clásico Mundial. En la edición 2009 del certamen asistieron las otras dos parejas de hermanos: Jerry Hairston Jr., y Scott Hairston, así como Adrián González y Edgar González, quienes repitieron en 2013.

Ambos oriundos de Magdalena de Kino, Sonora, y egresados de la Academia Alfredo Harp Helú. Luis se convirtió en el quinto egresado del plantel de San Bartolo Coyotepec que alcanzó la Gran Carpa; mientras que Ramón fue el séptimo pelotero de esta Academia que arribó al Big Show.

Luis Urías, el hermano menor (28 años), estuvo listado como el prospecto #31 por Baseball America en el 2019 y fue convocado al Juego de Futuras Estrellas 2018. Lleva una carrera profesional de doce años, desde sus primeros pasos con el equipo de los Padres en la Dominican Summer League en el 2014.

Hizo todo el proceso de Ligas Menores en el sistema de desarrollo de los Padres de San Diego hasta su debut con los frailes en la temporada 2018. La explosión y consolidación del jugador de cuadro sonorense en MLB fue con los Cerveceros de Milwaukee, donde jugó de 2020 a 2023. Su mejor campaña en jonrones y carreras producidas fue en el año 2021 (23 cuadrangulares y 75 remolques). En el 2023 fue cambiado a los Medias Rojas de Boston, en el 2024 vio acción con los Marineros de Seattle y en el 2025 fue parte de los Atléticos avecindados temporalmente en Sacramento. En total ha vestido cinco franelas ligamayoristas.

Antes de su debut en las Ligas Mayores, Luis Urías vio acción en el Clásico Mundial 2017 (con un hit en seis turnos). Ya totalmente afianzado en MLB, fue una pieza clave en el tercer lugar conseguido por la novena mexicana en el Clásico Mundial 2023 con una línea ofensiva de .278, 1 HR y 4 CP.