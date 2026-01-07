Comparecencias de funcionarios estatales comenzarán el 16 de enero: Pavel Gaspar 

María Huerta
El presidente del Congreso local, Pavel Gaspar, adelantó que las comparecencias de los funcionarios estatales por el primer informe del gobernador Alejandro Armenta comenzarán el 16 de enero.
Abundó que algunos secretarios se presentarán en el pleno, mientras otros lo harán en las comisiones correspondientes.
Se prevé que las comparecencias ante los legisladores concluyan el próximo jueves 22 de enero.
