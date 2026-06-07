Christian Eriksen se desploma en amistoso entre Dinamarca y Ucrania

Leonardo Guzmán Hernández

Se vivieron momentos de tensión durante el partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania luego de que Christian Eriksen se desplomara sobre el terreno de juego al minuto 65.

El mediocampista danés recibió atención médica de inmediato, mientras jugadores de ambos equipos formaron un círculo a su alrededor.

Ante la situación, el encuentro fue suspendido cuando Dinamarca se encontraba arriba 2-1 en el marcador.

El incidente provocó que regresaran los recuerdos de lo ocurrido en la Eurocopa 2020, cuando Eriksen sufrió un paro cardiaco durante un encuentro ante Finlandia.

En esta ocasión, la Federación Danesa de Futbol informó que el jugador recuperó la consciencia rápidamente, se encuentra estable y fue trasladado a un hospital para realizarle estudios adicionales.

El cuerpo médico también señaló que el dispositivo cardíaco que porta el futbolista respondió correctamente.

Horas después del incidente, la selección de Dinamarca emitió un comunicado para tranquilizar a la afición y confirmar que Eriksen se encuentra consciente y en buenas condiciones. “Christian se encuentra bien y salió caminando de la cancha.

El marcapasos funcionó como debía. Perdió la conciencia brevemente, pero la recuperó de inmediato”, señaló la federación.

Asimismo, informó que el jugador será sometido a exámenes médicos para determinar la causa del incidente y que el propio Eriksen agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de jugadores y aficionados.