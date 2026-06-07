Cómo el rostro está reemplazando llaves, tarjetas y contraseñas

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La presión operativa está impulsando el cambio: las credenciales físicas generan riesgos y complican la gestión, mientras las organizaciones buscan accesos más seguros y ágiles.

Especialistas señalan que esta tendencia se refleja en el mercado: el reconocimiento facial crecerá a doble dígito en los próximos años y podría superar los 30 mil millones de dólares hacia 2034, según estimaciones de Fortune Business Insights.

La forma en que las personas acceden a espacios físicos y digitales está cambiando. El uso de llaves, tarjetas o contraseñas comienza a ceder terreno frente a esquemas donde la identidad se valida a partir de datos biométricos, como el rostro o la huella dactilar.

Detrás de este cambio hay una presión operativa cada vez más evidente. En entornos corporativos, industriales o de servicios, depender de credenciales físicas implica riesgos que van desde accesos no autorizados hasta errores en la administración de identidades. A esto se suma la necesidad de agilizar procesos sin comprometer la seguridad, especialmente en organizaciones con alta rotación de personal o múltiples puntos de acceso.

En paralelo, la evolución de la inteligencia artificial está ampliando el alcance de estas tecnologías. La verificación facial —la capacidad de determinar si dos imágenes corresponden a una misma persona— se ha convertido en una herramienta clave para autenticar usuarios, prevenir fraudes y fortalecer los sistemas de control de acceso. Su adopción ya se extiende a sectores como banca, salud, hospitalidad y pagos digitales, donde la seguridad debe operar al mismo ritmo que la experiencia del usuario.

El crecimiento del mercado refleja esta tendencia. El sector global de reconocimiento facial alcanzó un valor de 8.83 mil millones de dólares en 2025 y mantiene una proyección de expansión sostenida: podría llegar a 30.52 mil millones de dólares en 2034, con una tasa de crecimiento anual cercana al 14.8%. América del Norte concentra el 38.5% del mercado, de acuerdo con datos de Fortune Business Insights.

Más allá de los indicadores, el cambio ya se siente en la operación diaria. El control de accesos está dejando atrás los esquemas tradicionales para dar paso a modelos multimodales, donde distintas credenciales conviven en una misma plataforma y responden a entornos cada vez más exigentes en seguridad y continuidad.

En esa transición, Hikvision ya ofrece en México soluciones avanzadas como su terminal de reconocimiento de iris MinMoe, pensadas para operaciones donde la precisión es crítica. Al apoyarse en uno de los rasgos biométricos más confiables —el iris—, este tipo de tecnología permite validar identidades con un alto nivel de certeza, aprovechando la estabilidad y complejidad de este patrón a lo largo del tiempo.

En términos operativos, el sistema permite autenticar usuarios en cerca de un segundo y a una distancia de hasta 70 centímetros, con capacidades antifalsificación y sin necesidad de contacto, incluso cuando se utilizan gafas o equipo de protección. Además, integra otros métodos como reconocimiento facial, huella dactilar y tarjetas, lo que facilita su implementación en distintos entornos sin comprometer la experiencia de uso.

Con este enfoque, la oferta en el país se orienta hacia soluciones más flexibles y escalables, capaces de adaptarse a distintos niveles de seguridad en sectores como banca, salud o instalaciones críticas. Dentro de este portafolio, destacan modelos como MinMoe K1T344, que responden a necesidades locales de operación continua y gestión eficiente de accesos al integrar reconocimiento facial con múltiples credenciales en un solo punto.

Este movimiento no responde únicamente a una actualización tecnológica, sino a una necesidad concreta: reducir el margen de error en la identificación. En entornos con múltiples accesos o procesos críticos, validar identidades con mayor precisión impacta directamente en la continuidad operativa, la seguridad y la trazabilidad.

“El cambio no está solo en cómo se identifican las personas, sino en cómo se gestiona la certeza de esa identidad. Hoy, las organizaciones buscan reducir márgenes de error y operar con información en tiempo real, especialmente en accesos donde cualquier falla tiene impacto directo en la operación”, explica Fran Sánchez, Marcom Director en Hikvision México.

Bajo esta lógica, el control de accesos deja de centrarse únicamente en permitir o restringir entradas, para enfocarse en la calidad de los datos que respaldan cada interacción. La biometría, en este punto, empieza a consolidarse como parte de la infraestructura base en seguridad y gestión de accesos.

En línea con esta evolución, también están las series DS-K1T323 y DS-K1T673, las cuales incorporan elementos orientados a operación y continuidad: diseño en aleación de aluminio y cristal templado, entradas y salidas de alarma para integraciones, botón físico para funciones de videoportero y opciones de configuración a través de modos AP, Web o interfaz gráfica. Más que atributos aislados, responden a la necesidad de contar con equipos que puedan integrarse de forma ágil y operar de manera consistente en distintos entornos.