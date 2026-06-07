Gilberto Mora encabeza lista de  jugadores más jóvenes del Mundial

Leonardo Guzmán Hernández

La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo marcará el posible adiós de varias leyendas del futbol internacional, también será el escenario donde una nueva generación buscará abrirse paso en la élite. Entre las 48 selecciones participantes destacan jóvenes futbolistas que, pese a su corta edad, lograron ganarse un lugar en la máxima competición del deporte. Las edades corresponden al 11 de junio, fecha de inicio del torneo.

Encabezando la lista se encuentra Gilberto Mora (México) con 17 años y 240 días, seguido por Hugo Sochurek (República Checa) con 18 años y 4 días, Ibrahim Mbaye (Senegal) con 18 años y 138 días, Hamza Abdelkarim (Egipto) con 18 años y 161 días, y Bara Sapoko (Senegal) con 18 años y 162 días. Los cinco representan el relevo generacional de sus respectivas selecciones y tendrán la oportunidad de disputar su primera Copa del Mundo.

A lo largo de la historia, los Mundiales han servido como plataforma para el surgimiento de nuevas figuras del futbol internacional. Ahora, Mora, Sochurek, Mbaye, Abdelkarim y Sapoko buscarán aprovechar el escenario más importante del futbol para mostrar su talento ante millones de aficionados alrededor del mundo.