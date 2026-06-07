Video: De terror; caminaba en Huauchinango y lo detuvieron sin motivo

Abelardo Domínguez

Huauchinango, Puebla. – Familiares de Germán N. denuncian que fue privado de su libertad el pasado 2 de junio alrededor de las 18:40 horas en la calle Santos Degollado de esta ciudad. Según el relato y un video que compartieron, cuando la víctima caminaba por la zona, descendieron de un vehículo tipo Jetta varias personas armadas que lo interceptaron. Tras forcejear durante varios minutos, llegaron dos personas más —entre ellas una mujer— y lo subieron al automóvil, ante la mirada de transeúntes y conductores que pasaban por el lugar.

De acuerdo con sus allegados, los involucrados nunca se identificaron como agentes de ninguna corporación policial. A través de redes sociales, solicitaron al ayuntamiento local una versión oficial sobre los hechos, sin obtener respuesta hasta el momento.

Al realizar la búsqueda correspondiente, las familias recibieron información de que Germán N. se encontraba detenido en Zacatlán, presuntamente por agentes de la Fiscalía Especializada en Investigación y Delitos de Alto Impacto (FEIDAI), originarios de la capital del estado. Sin embargo, tras consultar con sus abogados defensores, afirman que no existía ninguna orden de aprehensión vigente en su contra al momento de los hechos.

Por ello, piden la intervención directa del gobernador y la fiscal general, Idamis Pastor Betancourt, argumentando que no se deben permitir abusos de autoridad contra personas sin cargos formales ni orden judicial. Anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, respaldándose con el video de la detención como prueba.

También cuestionan la actuación de los elementos de la FEIDAI, señalando que trasladaron al detenido hasta Zacatlán, a pesar de que en Huauchinango existen oficinas de esa misma dependencia —la cual, agregan, ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos meses.