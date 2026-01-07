Asesinaron a un hombre a balazos en San Francisco Totimehuacán

Desde Puebla
Un hombre perdió la vida a balazos en la colonia Barrio San Juan, junta auxiliar San Francisco Totimehuacán, en Puebla capital.
La zona fue acordonada por policias de la secretaría de Seguridad Ciudadana.
Se desconoce la identidad de la vitima y el móvil aunque se presume un ataque directo.
