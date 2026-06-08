Recibe Posdoctorante BUAP Premio Biblos 2026

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- En reconocimiento a su trabajo y contribución social, la doctora Laura Isabel Athié Juárez, posdoctorante del Posgrado en Ciencias del Lenguaje, del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego” de la BUAP, recibió el Premio Biblos 2026, al Mérito en Humanidades, otorgado por la Embajada de Líbano en México, el Consejo Directivo del Centro Libanés y la Asociación Biblos.
- Este galardón distingue las trayectorias de personas mexicanas con raíces libanesas, por lo que honra su labor en los ámbitos de políticas públicas, educación, cultura, investigación y desarrollo de instituciones.
- Su tesis doctoral “Contranarrativas ante la violencia discursiva: El caso de las personas con lupus”, la cual analiza el quiebre identitario y la posterior agencialización de quienes padecen esta enfermedad en el contexto de las violencias imperantes en los lenguajes e interacciones médicas, sociales, institucionales y familiares, derivó en la construcción de la iniciativa Ley Lupus y Autoinmunes que se encuentra en el Senado de la República y se ha replicado en 16 estados del país.
- La doctora Laura Athié es codirectora de LEM: Centro de producción de lecturas, escrituras y memorias, y presidenta del Centro de Estudios Transdisciplinarios Athié Calleja por los Derechos de las Personas con Lupus A. C. (Cetlu).
- También recibió el Premio Meritus 2024 en Ciencias de la Educación y Humanidades, otorgado por la Universidad Autónoma de Baja California.
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