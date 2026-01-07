Mohamed afirmó que intentarán lograr el tricampeonato

EL VALLE

Metepec, Méx.- Antonio el “Turco” Mohamed dejó en claro que los Diablos Rojos del Toluca afrontarán el Clausura 2026 con la mira puesta en la historia. A pesar de un arranque complicado, el estratega argentino aseguró que el equipo escarlata intentará revalidar el título de Liga por tercer torneo consecutivo, además de competir con la misma seriedad en la Concachampions.

En las instalaciones de Metepec, Mohamed reconoció que las condiciones no han sido las mejores, al señalar la falta de pretemporada, el calendario apretado y la ausencia temporal de jugadores convocados a selecciones nacionales. No obstante, subrayó que el grupo mantiene intacta la ilusión y el compromiso de seguir siendo protagonista.

El técnico escarlata no dudó en reconocer el Tricampeonato logrado por el América, al que calificó como una auténtica proeza dentro del futbol mexicano, aunque dejó claro que el Toluca buscará emular esa hazaña. “Tenemos el sueño y la ilusión de poder lograrlo. Lo vamos a intentar con todo lo que tenemos y al final veremos si nos alcanza, pero la intención es clara”, afirmó.

En relación con el debut en el Clausura 2026, donde los Diablos visitarán a Rayados de Monterrey, Mohamed señaló que el equipo saldrá a competir sin pretextos, consciente de que la preparación fue corta. Explicó que utilizará a los jugadores que mejor se encuentren físicamente, combinando juventud y experiencia, con el objetivo de sumar puntos desde las primeras jornadas y no perder terreno en la clasificación.

Sobre los movimientos del plantel, el estratega destacó las incorporaciones de Sebastián Córdova, Jorge Díaz Price y Pavel Pérez, jugadores que, a su juicio, encajan en el perfil que requiere el equipo para reforzar y equilibrar sus líneas. Asimismo, dejó abierta la posibilidad de sumar un delantero si se presenta alguna baja.

Tras un 2025 brillante, en el que Toluca conquistó cuatro títulos, dos de Liga, Campeón de Campeones y Campeones Cup, Mohamed aseguró que el grupo no se conforma. Destacó el hambre de triunfo y la mentalidad competitiva del plantel, al tiempo que agradeció a los jugadores que dejaron la institución, reconociendo su aportación en un ciclo histórico para los Diablos Rojos.