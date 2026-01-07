Elenco y producción de “Somos familia” partieron la tradicional Rosca de Reyes

La nueva telenovela producida por Ignacio Sada para TelevisaUnivision, protagonizada por Oka Giner y David Zepeda

Por Mino D’Blanc

La mañana de este martes 6 de enero y en conmemoración del Día de Reyes que se celebras en México precisamente en esta fecha, las actrices y actores así como el equipo de producción de la telenovela “Somos familia” (título provisional), producida ejecutivamente por el experimentado Ignacio Sada para TelevisaUnivision en el foro 9 partieron la tradicional Rosca de Reyes durante una pausa de las grabaciones.

El productor aseguró que le daba un enorme gusto festejar tan emotivo día acompañado de un equipo de producción y elenco tan comprometidos y profesionales.

La primera en partir la rosca fue Oka Giner, a quien le siguió Alejandro Ávila, quienes se dijeron felices de iniciar este año siendo parte de este nuevo melodrama que tiene todo para ganarse el gusto del público televidente y en el que la actriz comparte el crédito protagónico junto con David Zepeda.

“Somos familia” narra la historia de Verónica Arellano, mujer que siendo muy joven da a luz a una niña, pero sus padres la obligan a darla en adopción. Marcada por ese trágico suceso, ella se convierte en periodista para investigar y encontrar a su hija.

Este melodrama iniciará transmisiones en el segundo trimestres de este año 2026 por “las estrellas”.