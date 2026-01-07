Policías municipales de Temoaya vinculados a homicidio

EL VALLE

Toluca, Méx.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentó orden de aprehensión en contra de Berta “N” e Ismael Jair “N”, quienes se despeñaban como policías municipales de Temoaya, por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio calificado por haberse cometido con ventaja en agravio de un masculino.

La investigación iniciada por el Agente del Ministerio Público, señalan que hechos ocurrieron el pasado 17 de septiembre de 2025, cuando los hoy detenidos, quienes se desempeñaba como elementos de la policía municipal de Temoaya, circulaban a bordo de un vehículo oficial, momento en el que interceptaron a la víctima y dos de sus acompañantes en el kiosco de la colonia Solalpan, Primera Sección.

La víctima, al identificar a Ismael Jair “N” como su agresor, ya que previamente lo había golpeado y robado, huyó del sitio, sin embargo, fue alcanzado metros adelante sobre la calle 30 de enero, y los servidores públicos accionaron sus armas de cargo.

Pese a que la víctima se encontraba herida, los imputados descendieron de la unidad para golpearlo en la cabeza, robar sus pertenencias y coaccionarlo para que se ocultara en una milpa.

Al retirarse, la oficial Berta “N” amenazó de muerte a un testigo de los hechos, quien intentó brindar auxilio a la víctima, la cual falleció a consecuencia de un disparo por arma de fuego y ante la omisión de auxilio por parte de los servidores públicos identificados.

Al tener conocimiento de los hechos, personal de la Institución llevó a cabo las indagatorias correspondientes que permitieron identificarlos y aprehenderlos al exterior de las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Toluca-Temoaya, Ejido de Dolores.

Los ahora ex policías, fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de “Santiaguito”, donde quedaron a disposición de la Autoridad Judicial, quien definirá su situación jurídica.