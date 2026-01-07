Denominación de Origen del Mezcal Mexiquense respaldada por la UAEMéx

EL VALLE

La obtención y ratificación de la Denominación de Origen del Mezcal Mexiquense no sólo celebra la tradición y el esfuerzo de las comunidades productoras del sur de la entidad, también reconoce el papel decisivo de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) como motor científico, técnico y social de este logro histórico.

El secretario Académico e investigador de la Autónoma mexiquense, Francisco Herrera Tapia, explicó que la Denominación de Origen es un instrumento internacional otorgado en México por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que exige rigor técnico y evidencia sólida para acreditar la identidad territorial de un producto.

Agregó que, aunque el mezcal mexiquense fue reconocido en 2018, su permanencia enfrentó impugnaciones legales que pusieron en riesgo este patrimonio cultural y económico de las comunidades.

“La intervención constante, metódica y estratégica de la UAEMéx a lo largo de más de seis años permitió construir la solidez técnica y científica necesaria para defender y ratificar la Denominación de Origen del Mezcal del Estado de México”, puntualizó.

Las contribuciones universitarias incluyeron la documentación rigurosa de la tradición ancestral del mezcal en la región sur; estudios agronómicos, históricos y culturales que demostraron el arraigo del agave angustifolia en territorio mexiquense; la elaboración de artículos académicos, tesis, análisis técnicos y evidencia documental integrada como argumentos formales ante el IMPI, así como el acompañamiento directo a productores, ejidos y gobiernos municipales durante el litigio y el proceso de defensa legal.

Herrera Tapia detalló que el reconocimiento —otorgado a los municipios de Almoloya de Alquisiras, Amatepec, Coatepec Harinas, Ixtapan de la Sal, Luvianos, Malinalco, Ocuilan, Sultepec, Tejupilco, Tenancingo, Tlatlaya, Tonatico, Villa Guerrero, Zacualpan y Zumpahuacán— garantiza que el mezcal elaborado en estas localidades cumple con altos estándares de calidad y conserva procesos artesanales heredados por generaciones.

“La Denominación de Origen abre mercados y oportunidades, pero requiere capacidades técnicas y organización. Por ello, nuestra Universidad seguirá participando con capacitaciones en calidad, destilación, sustentabilidad y manejo del agave; implementación de modelos agrícolas responsables; proyectos de innovación tecnológica y social e impulso a rutas del mezcal y turismo rural”, afirmó.

Refirió que, a lo largo de los años, la UAEMéx ha desarrollado proyectos clave para fortalecer esta cadena productiva, como el Nodo de Desarrollo Regional del Mezcal —actualmente con sede en el Centro Universitario UAEM Tenancingo—, que promueve investigación interdisciplinaria, acompañamiento técnico en campo, integración de cadenas de valor con enfoque de comercio justo y articulación regional.

Asimismo, el Foro Regional del Agave y el Mezcal Mexiquense, organizado por la institución educativa, se ha consolidado como un espacio decisivo para la difusión de ciencia aplicada, capacitación de productores, encuentros comerciales y gastronómicos, y la proyección nacional del mezcal mexiquense.

A ello se suma la reciente firma del convenio entre la UAEMéx y el Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México (CONCAEM), que amplía las oportunidades de posicionamiento en mercados nacionales e internacionales.

Finalmente, Francisco Herrera Tapia invitó a estudiantes, docentes e investigadores a sumarse desde la academia a este proyecto de fortalecimiento regional. “El Estado de México tiene una riqueza enorme. Investigar su territorio es una forma de generar conocimiento y, al mismo tiempo, mejorar la vida de las comunidades”, concluyó