En una sola tarde, “Jaime” golpeó a su pareja, a un hombre y hasta le robó su vehículo

Abelardo Domínguez

Esta tarde de 07 de enero un sujeto “alterado” sostuvo una riña conyugal con su mujer, a la cual golpeó y en la huida el agresivo sujeto, identificado como JAIME N. de 31 años de edad, se topó con el conductor de un vehículo Toyota Camry Hibrido color guinda, al que JAIME golpeó y robó el vehículo en Tenango, Huauchinango.

Circuló por el camino de terracería conocido como “el puente roto”, para salir a un costado de la “escuela Obrero Mundial”, cerca del puente de Necaxa, de ahí el coche en fuga agarró la carretera federal rumbo a Xicotepec y le hicieron el alto en el retén de Dos Caminos, donde el ladrón casi choca las patrullas y lo mismo ocurrió frente a las instalaciones del c2.

En coordinación con la policía de Huauchinango, que lo venía siguiendo, elementos de la policía de Xicotepec lo detuvieron en la colonia El tabacal antes de llegar al triángulo o crucero.

Este sujeto, identificado como JAIME de 31 años de edad, junto con el bonito vehículo Toyota Camry Hibrido, que se acababa de robar, fueron entregados a la policía Huauchinango, quienes lo venían persiguiendo y nunca lo perdieron de vista; es decir, Jaime fue detenido en delito flagrante y puesto a disposición de la fiscalía por lesiones y robo de vehículo.