Piden trasladar a motociclista atropellado ayer en la federal México-Tuxpan

Abelardo Domínguez

Hacen un llamado al gobierno de Puebla tras el atropellamiento de un motociclista ayer sobre la carretera federal México- Tuxpan, entre el municipio de Juan Galindo y Huauchinango.

El presunto responsable forma parte del personal de secretaría de Desarrollo Rural, su unidad involucrada en el percance que ocasionó que Jorge Luis terminara con severas lesiones en el cuerpo sobre la carpeta asfáltica.

A pesar de haberlo trasladado al Hospital General, Jorge Luis se encuentra con hemorragia subaracboidea grado dos.

Familiares denuncian que no han recibido ningún apoyo para su traslado.

Hasta el momento su estado de salud es delicado, ya que se encuentra con ventilación mecánica y valoración para un neurocirujano.

Informan que el día de ayer la Guardia Nacional tomó conocimiento de los hechos, pero no ha puesto a disposición al conductor de la unidad involucrada.

Necesitan urgentemente apoyo para el paciente.