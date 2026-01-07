Trump justifica a agente del ICE que mató a mujer durante redada migratoria en Minnesota

LA JORNADA

El presidente de Estados Unidos Donald Trump salió en defensa del uniformado del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que asesinó a tiros este miércoles en Minnesota a una mujer, de 37 años identificada como la poeta Renee Nicole Good, cuando efectivos de esa corporación realizaban una redada de deportación en la ciudad.

El video del incidente muestra a la mujer dentro de su vehículo, bloqueando el paso a los agentes del ICE. Un grupo de oficiales rodeó el auto y le ordenó que saliera. Cuando comenzó a alejarse lentamente, un agente cerca del frente disparó a través del parabrisas. Momentos después, la camioneta de la mujer chocó contra otro auto.

“Acabo de ver el vídeo del incidente ocurrido en Minneapolis, Minnesota. Es horrible”, escribió Trump en Truth Social.

“La mujer que gritaba era, obviamente, una agitadora profesional, y la mujer que conducía el auto era muy desordenada, obstruyendo y resistiéndose, quien luego atropelló violenta, voluntaria y brutalmente al oficial del ICE, que parece haberle disparado en defensa propia”, justificó Trump.