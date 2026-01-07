Amozoc celebra el Día de Reyes con trabajo coordinado y cercanía con la gente

Staff/RG

El municipio de Amozoc vivió un día inolvidable con la celebración del Día de Reyes, resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado, encabezado por el Gobernador Alejandro Armenta, y el Gobierno Municipal, presidido por Severiano de la Rosa Romero.

Como parte de estas acciones, el Presidente Municipal reforzó la organización del festejo en coordinación con la Microrregión número 17, llevando alegría, ilusión y muchas sonrisas a las niñas y niños del municipio.

Este evento y acción por parte del gobernador fue reconocida por el Presidente Municipal, quien refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada y con responsabilidad social en beneficio de las familias Amozoquenses.

Durante el primer evento, miles de niñas y niños disfrutaron de un ambiente lleno de felicidad y convivencia familiar, con show de payaso, botargas, roscas, leche, inflables y juguetes, haciendo de esta celebración del Día de Reyes una jornada memorable.

Posterior al evento, el Presidente Municipal Severiano de la Rosa Romero continuó con su gira de trabajo para la entrega de juguetes en distintos puntos del municipio, como en la junta auxiliar de Ex Hacienda Concepción Capulac y San Salvador Chachapa reafirmando su estilo de gobierno cercano a la gente.

Asimismo, se informó que el día de mañana continuará esta gira de celebración, como parte de una estrategia que ha caracterizado al Presidente Municipal, quien ha mantenido un gobierno de territorio, caminando colonia por colonia y realizando eventos de manera directa y cercana con la ciudadanía.