Ariadna Ayala y Reyes Magos llevan alegría a la niñez de Atlixco

Staff/RG

La presidenta Ariadna Ayala, acompañada de los Reyes Magos, recorrió colonias, comunidades y juntas auxiliares de Atlixco para entregar cerca de 25 mil juguetes a niñas y niños, como parte de las celebraciones por el Día de Reyes.

Con el apoyo del Ayuntamiento, los obsequios fueron entregados de manera directa, generando momentos de alegría y cercanía con las familias atlixquenses.

Ariadna Ayala destacó que esta entrega representa un mensaje de cariño y esperanza, e invitó a las niñas y niños a valorar cada regalo como una muestra de amor y atención hacia su bienestar.