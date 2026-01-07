El exitoso bachatero J Salez cerró el año 2025 con gran éxito

Superó el millón de reproducciones en Spotify de su sencillo “Ya”.

Producido por VerekVinci, bajo el sello EQS Música.

Por Mino D’Blanc

J Salez, el exitoso bachatero mexicano-americano cerró el año 2025 con un importante hito en su carrera al haber superado el millón de reproducciones en Spotify de su sencillo “Ya”, uno de los temas más destacados de la bachata romántica actual.

Y es que desde la fecha de su lanzamiento dicha canción conectó profundamente con el público gracias a su emotiva letra, la interpretación auténtica y la producción que respeta la esencia clásica del género, al tiempo que incorpora una sonoridad moderna, elementos que la han hecho posicionarse como un nuevo himno para los amantes de la bachata romántica, cruzando fronteras al ganar escuchas en distintos países del mundo.

Este logro marca un momento clave en la trayectoria de dicho artista, quien continúa fortaleciendo su presencia en las plataformas digitales y en la escena de la música latina, posicionándose como una de las voces emergentes más prometedoras de la bachata.

El productor de “Ya” es el reconocido DerekVinci, quien se caracteriza por su sensibilidad musical y su enfoque innovador dentro del género latino. Cuenta con el respaldo del sello EQS Música, reafirmando el compromiso de ambas partes con el desarrollo y proyección de nuevos talentos en la bachata.