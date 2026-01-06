Inseguridad Slider Principal

SSP de Puebla instalará inhibidores de señal en las cárceles 

By Redaccion1 / 6 enero, 2026

Erika Méndez

La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla instalará inhibidores de señal en los penales de la entidad.

El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, destacó que la inversión será por 13 millones de pesos y la colocación está contemplada para San Miguel y Tepexi.

La implementación se realizará este 2026 y tiene como objetivo impedir las llamadas de extorsión desde los centros penitenciarios.

