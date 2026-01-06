SSP de Puebla instalará inhibidores de señal en las cárceles 

Erika Méndez
La secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla instalará inhibidores de señal en los penales de la entidad.
El titular de la dependencia, Francisco Sánchez González, destacó que la inversión será por 13 millones de pesos y la colocación está contemplada para San Miguel y Tepexi.
La implementación se realizará este 2026 y tiene como objetivo impedir las llamadas de extorsión desde los centros penitenciarios.
You may also like
-
Se rehabilitará el centro de Bienestar Animal de San Ramón: Iván Herrera
-
Confirman fallecimiento de un preso en el penal San Miguel
-
Obras fantasma de gobiernos anteriores podrían costar 3 mil 5 mdp al estado: Choco Parra
-
Video: Lilia Cedillo encabezó banderazo de salida en la distribución de juguetes para menores de regiones vulnerables
-
¡Los Reyes Magos llegaron a Atlixco con emotivo desfile!