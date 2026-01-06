Se rehabilitará el centro de Bienestar Animal de San Ramón: Iván Herrera

María Tenahua

El secretario de Medio Ambiente del ayuntamiento de Puebla, Iván Herrera Villagómez, informó que cuenta con un presupuesto de más de seis millones de pesos, para rehabilitar algunos centros de Bienestar Animal.

En este sentido, precisó que entre los que se intervendrán está el ubicado en las inmediaciones de la colonia San Ramón, Geo Villas.

Asimismo, refirió que tienen destinados seis millones 500 mil pesos para estos trabajos.