Confirman fallecimiento de un preso en el penal San Miguel

Asesinado con arma punzocortante en una riña

Desde Puebla

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informa que la mañana de este lunes, se registró una riña al interior del Centro Penitenciario de Puebla, en la que se vieron involucrados dos hombres privados de la libertad.

De manera inmediata, se activaron los protocolos de seguridad que permitieron el control de la situación y salvaguarda de la integridad del resto de la población penitenciaria y del personal del centro.

Como resultado de estos hechos, uno de los masculinos fue trasladado de manera inmediata a un hospital, sin embargo, en el trayecto falleció a consecuencia de las lesiones, al parecer producidas por un objeto punzocortante.

De acuerdo con las primeras líneas de investigación, el incidente estaría relacionado con conflictos previos entre grupos delictivos a los que presuntamente pertenecen las personas involucradas.

No obstante, se dio parte de este suceso a la Fiscalía General del Estado, por lo que será la autoridad ministerial la encargada de determinar con precisión las causas y responsabilidades derivadas de estos hechos.

Es importante precisar que el Centro Penitenciario opera con normalidad y bajo estricto control institucional. Paralelamente, se han reforzado las medidas de supervisión y seguridad al interior, con el objetivo de prevenir nuevos incidentes, así como garantizar la gobernabilidad penitenciaria.