Obras fantasma de gobiernos anteriores podrían costar 3 mil 5 mdp al estado: Choco Parra

3 de 10 litigios por obras fantasmas ya tienen sentencia

Erika Méndez

Tres de los 10 litigios que enfrenta la Consejería Jurídica de Puebla por contratos derivados de obras fantasmas ya tienen sentencia.

Estos alcanzan los mil 100 millones de pesos y buscan llegar a un acuerdo, para no perjudicar las finanzas del estado.

En conferencia de prensa, el coordinador del gabinete, José Luis García Parra indicó que recibieron la administración con más de 100 demandas por contratos que no se liquidaron a ciertas empresas.

Precisó que 10 casos son los más relevantes y por los que el gobierno de Puebla tendría que erogar 3 mil 500 millones de pesos, para finiquitar deudas.