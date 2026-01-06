Ciclista asesinado en Acatzingo por operador de tractocamión

Desde Puebla
Ciclista fue partido a la mitad por tractocamión en la autopista Puebla -Orizaba, a la altura de Acatzingo.
Segun los primeros reportes, se sabe que tractocamión impactó a un ciclista y lo arrastró varios metros hasta dejarlo sin vida.
Los hechos ocurrieron cinco kilómetros antes de llegar a la caseta de Amozoc.
