Murio motociclista en la carretera Izúcar-Acatlán

Desde Puebla

Un motociclista perdió la vida en la carretera Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio a la altura de la comunidad del Pitayo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta color rojo, con placas 89TDJ9 de Puebla, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad, derrapó y perdió la vida a consecuencia del impacto.