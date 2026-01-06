Murio motociclista en la carretera Izúcar-Acatlán

Desde Puebla
Un motociclista perdió la vida en la carretera Izúcar de Matamoros-Acatlán de Osorio a la altura de la comunidad del Pitayo.
De acuerdo con los primeros reportes, el hombre circulaba a bordo de una motocicleta color rojo, con placas 89TDJ9 de Puebla, cuando por causas aún no determinadas perdió el control de la unidad, derrapó y perdió la vida a consecuencia del impacto.
