Guillermo del Toro anunció en California la muerte de su hermano

El cineasta tapatío Guillermo del Toro informó el fallecimiento de su hermano Federico, durante la ceremonia de entrega del Visionary Award, en el Festival Internacional de Cine de Palm Springs, en California.

Acompañado por Oscar Isaac, Jacob Elordi y Mia Goth, parte del elenco de Frankenstein, el también guionista declaró: “hace tres días, perdí a mi hermano mayor, pero estoy aquí, y estoy aquí porque la película habla de una condición puramente humana. Eso lo demuestra la frase final, que dice que el corazón puede romperse y los rotos siguen viviendo. Incluso un corazón roto bombea sangre y te mantiene en marcha”.

Del Toro recordó que la novela de Mary Shelley lo unió con su hermano desde joven.“Interpretamos a Víctor y a la criatura en muchos momentos de nuestras vidas. Hace muchos años nos concedimos amor y nos concedimos paz mutuamente”.

A pesar de que el productor no abundó sobre las causas del fallecimiento de Federico, sí pidió respeto para su familia, ya que siempre ha mantenido su vida personal fuera del foco mediático.

Sin embargo, a pesar de que Federico del Toro Gómez no formaba parte de la industria cinematográfica, éste fungió un papel clave en la vida de Guillermo.

Por su parte, el Festival Internacional de Cine de Morelia, Michoacán, la Universidad de Guadalajara y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se sumaron a las condolencias hacia la familia del Toro.