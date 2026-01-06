Casi linchan a presunto ladrón en Amozoc

Desde Puebla

Sujeto que se habría robado una motocicleta en el mercado Morelos de Puebla capital casi fue linchado en Amozoc.

Durante la tarde de este martes en el barrio de San Miguel.

Conforme a los reportes, se sabe que el amante de lo ajeno se robó la moto en el mercado Morelos, pero la unidad contaba con GPS y,al llegar al barrio citad. el dueño hizo el corte de corriente, para que el caballo de acero frenara su camino.

Ahi, el supuesto hampón intentó arrancarla, se quedó varios minutos.

Minutos mas tarde, llegó el propietario con policias municipales, estatales y la Marina a detenerlo.

La gente, al saber este presunto robo, intentó linchar al sujeto, prenderle fuego, pero los uniformados activaron el protocolo de linchamiento.

Fue assgurado y puesto a disposición de las autoridades correspondientes.