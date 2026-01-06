Ambulantes cerraron la calle 2 Oriente-Poniente tras ser retirados de la 5 de Mayo

María Tenahua

Tras su retiro de la calle peatonal 5 de Mayo y por la presencia de elementos de la secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ambulantes de la organización 28 de Octubre cerraron la circulación en la vialidad 2 Oriente-Poniente.

Con sus puestos de mercancía a la altura de la calle 5 de Mayo, aseguraron que se quedarán en la vía pública a realizar su actividad comercial, luego de que estuvieron casi un mes en dicha zona.

Este día, elementos de vía pública, de forma conjunta con la SSC, del Organismo Operador del Servicio de Limpia (OOSL), policía estatal, Guardia Nacionalr ealizaron un operativo, para liberar la calle antes mencionada y las laterales.

Es importante señalar que el titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), Franco Rodríguez Álvarez, aseguró que no se iba a permitir la instalación del comercio informal.