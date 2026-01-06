Ocho tendencias que redefinirán la publicidad en 2026

Staff/RG

La inversión publicitaria en México podría crecer hasta 11% hacia 2026 (Statista), impulsada por la digitalización, la recuperación económica y eventos como el Mundial.

La publicidad en México entrará en una nueva etapa marcada por identidad cultural, humanización de marcas y experiencias significativas: Mexa Creativa.

El 2026 se perfila como un año decisivo para la industria publicitaria en México y Latinoamérica, impulsado por la aceleración de la transformación digital, la sofisticación tecnológica y eventos globales de alta visibilidad como la Copa Mundial de Fútbol.

Así, las estimaciones de mercado anticipan un crecimiento de la inversión publicitaria de hasta 11% en 2026, impulsada por la recuperación económica, la participación en eventos globales de alto impacto y la consolidación de formatos digitales avanzados.

“El 2026 no será simplemente un año de crecimiento cuantitativo, sino cualitativo. Las marcas deberán, más que nunca, comprender las aspiraciones culturales y emocionales de sus audiencias y conectar con ellas de manera auténtica”, afirmó Jorge Ibarra, Director General de Mexa Creativa, la agencia integral de publicidad y medios de Grupo UPAX.

A nivel regional, América Latina continúa con una trayectoria de expansión publicitaria, con mercados como México y Brasil liderando la adopción de estrategias digitales y formatos innovadores. Aunque las proyecciones completas de gasto por país varían, el consenso apunta a una tendencia al alza en inversión publicitaria hasta 2026 en la mayor parte de los mercados latinoamericanos.

Y, en este sentido, el equipo de Mexa Creativa señala ocho tendencias que marcarán la publicidad en este 2026.

Meximalismo. Celebración de lo recargado, colorido y popular como expresión de identidad. El Meximalismo no es una moda superficial, es una forma de hacer visible lo que la gente realmente reconoce como suyo en su vida diaria. El reto será evitar clichés y estereotipos sin profundidad cultural.

Memoria compartida. El uso de símbolos y experiencias colectivas para activar reconocimiento sin necesidad de logos explícitos. “En 2026, la publicidad ya no se trata de impresionar, sino de resonar en memorias colectivas. Conectar emocionalmente”, subrayó Jorge Ibarra.

Marcas humanizadas. La humanización de las marcas mediante personajes o voceros reales cobrará fuerza, especialmente en plataformas sociales donde la interacción espontánea favorece la recordación.

Exotización de lo mexicano. La apropiación estilística de elementos culturales exige mayor responsabilidad, dado un consumidor informado y crítico.

Comprar con menos, comprar mejor. El enfoque en valor real y propósito influirá en la comunicación de marcas ante consumidores que priorizan utilidad y durabilidad.

Alegría estratégica. Celebrar pequeños logros cotidianos será una forma de conexión emocional en tiempos de incertidumbre global.

Kaleido identidad. Las audiencias contemporáneas habitan múltiples identidades simultáneamente. “Las marcas deben reconocer que la audiencia no es un solo segmento rígido, sino un mosaico de identidades y contextos que cambian constantemente”, enfatizó el Director General de agencia integral de publicidad y medios de Grupo UPAX.

Servicio humanizado como lujo. Tras años de automatización, el factor humano en atención y servicio será un diferenciador clave para las marcas.

Aunque estas tendencias son diversas, comparten un núcleo común, la centralidad del ser humano y su experiencia emocional, cultural y social en las comunicaciones. “La publicidad de 2026 no será solo sobre formatos o tecnologías, será sobre comprender quiénes somos como sociedad, lo que valoramos, lo que compartimos y lo que queremos ver reflejado en el mensaje de una marca” concluyó Jorge Ibarra, Director General de Mexa Creativa.