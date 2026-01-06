Lo detienen en San Pedro Cholula por probable robo a casa habitación 

Desde Puebla

*6 de enero, 2026. San Pedro Cholula, Pue. –* Derivado de una oportuna intervención, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de San Pedro Cholula (SSC Cholula) detuvieron a un hombre por su probable participación en el delito de robo a casa habitación, en la Junta Auxiliar de Rafael Ávila Camacho (Manantiales).

El personal operativo atendió de manera inmediata una llamada de emergencia relacionada con el presunto allanamiento de morada en un domicilio ubicado en la calle Río Suchiate, por lo que se activaron recorridos de vigilancia y búsqueda en la zona. Gracias a la participación ciudadana y a la coordinación de la policía municipal, se logró la ubicación y aseguramiento del probable responsable en calles del municipio de Cuautlancingo.

El hombre fue detenido conforme a los protocolos establecidos y, durante una inspección preventiva, se localizaron diversas herramientas, mismas que fueron reconocidas por los denunciantes como de su propiedad.

El detenido fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo a casa habitación.