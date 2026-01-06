Video: Niños salen a las calles a disfrutar el día de Reyes Magos

María Huerta

Este martes 6 de enero, día de los Reyes Magos, los niños poblanos salieron a jugar al zócalo con los regalos que Melchor, Gaspar y Baltasar dejaron en sus hogares.

Acompañados de sus padres, los menores salieron a las calles, para disfrutar sus regalos.

Cabe recordar que el 12 de enero más de un millón de alumnos regresará a clases tras el periodo vacacional navideño.