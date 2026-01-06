Hallaron en Teziutlán a un hombre muerto presuntamente por hipotermia 

Desde Puebla

Esta mañana en la parte sur del Pueblo Mágico.

Hasta ese lugar arribaron las autoridades de la secretaría de Seguridad Pública, en el lugar conocido como los Pozos, que pertenece a la localidad de Loma Bonita.

Vecinos mencionaron que el hoy occiso respondía era José Reyes ” N”, de 74 años de edad, quien en vida tenía su domicilio en calle el Pozo, de Loma Bonita.

De manera extraoficial, se dio a conocer que tenía antecedentes de alcoholismo crónico y se presume que probablemente murió por hipotermia