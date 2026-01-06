Caen 9 presuntos integrantes de “La Operativa Barredora” en operativo de la SSP; entre ellos el supuesto líder “El Gordo”

Desde Puebla

La secretaría de Seguridad Pública de Puebla detuvo a nueve personas identificadas como presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como “La Operativa Barredora”, entre ellos a quien sería su principal operador, Eduardo Castillo, alias “El Gordo”.

La captura ocurrió durante un operativo en Tecamachalco.

De acuerdo con información oficial, la ubicación del presunto líder se logró tras una serie de acciones iniciadas semanas atrás, luego de las detenciones de Brenda Castillo y Alfonso Iván, alias “El Tortas”, arrestados a principios de noviembre de 2025. Ambos habrían proporcionado datos que permitieron dar seguimiento a otros miembros de la organización.

Las autoridades estatales detallaron que Eduardo Castillo se desplazó hacia Tecamachalco a inicios de 2026, lo que permitió a los agentes implementar un operativo de vigilancia y seguimiento. El hombre fue localizado cuando arribó a un domicilio a bordo de un vehículo Ibiza gris, acompañado de dos personas más.

Durante su aseguramiento, Castillo habría señalado otro punto donde presuntamente se encontraban más integrantes del mismo grupo, un inmueble ubicado entre la 17 Poniente y la 19 Sur. Personal de la SSP acudió al sitio y detuvo a seis personas identificadas como Axel N., Miguel N., Uriel N., Cristian N., Javier N. y José N., originarios de Oaxaca, Puebla, Veracruz y Baja California Sur.

En el lugar también se aseguraron seis rifles de alto calibre y equipo táctico con insignias relacionadas a la organización delictiva.