¡Apúntate!: Lanzan convocatoria para las becas deportivas municipales 2026

– _Se otorgarán en tres categorías: Excelencia Deportiva, Talento Deportivo y Promesa Deportiva_

Desde Puebla

Puebla, Pue., 06 de enero de 2026.– Con el propósito de reforzar el esfuerzo deportivo y disciplina, el gobierno de la ciudad, a través del Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP) anunció la convocatoria para las Becas Deportivas Municipales 2026, un programa que busca impulsar el talento poblano y fortalecer el deporte en la capital.

El registro de aspirantes inicia este 6 de enero y permanecerá abierto hasta el 6 de febrero de 2026. Durante ese periodo, el IMDP recibirá las propuestas en sus instalaciones, con el propósito de integrar un padrón incluyente que considere tanto el deporte convencional como el deporte adaptado, en ramas varonil y femenil.

La convocatoria está dirigida a todas y todos los deportistas del Municipio de Puebla que formen parte de organismos públicos o privados, asociaciones deportivas estatales, ligas, clubes del sistema educativo. Aquellas personas que, por sus logros y trayectoria, cuenten con los merecimientos necesarios podrán postularse para alguno de los tres tipos de apoyo contemplados: Excelencia Deportiva, Talento Deportivo y Promesa Deportiva.

Para participar, las y los interesados deberán ser deportistas en activo, nacidos en Puebla o que puedan comprobar su residencia dentro del municipio. Además, es indispensable que representen a la ciudad en competencias oficiales y en distintas categorías deportivas.

El periodo de vigencia de las Becas Deportivas Municipales será del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2026, garantizando un respaldo económico para que las y los beneficiarios puedan concentrarse en su preparación y desarrollo.

La selección estará a cargo de un Jurado Evaluador, que sesionará el próximo 26 de febrero. Este órgano contará con facultades analizar y valorar cada una de los perfiles recibidos. Entre los principales criterios a considerar se encuentran la ejemplaridad, el prestigio, el mérito deportivo y proyección de cada atleta.

El Jurado Evaluador está conformado por 11 integrantes de manera plural, avalados y designadas con aprobación del Consejo Directivo del Instituto Municipal del Deporte de Puebla, quienes evaluarán la documentación que sustenten las candidaturas y elegirán a las y los ganadores.

Como parte de las reglas de operación, las personas que resulten beneficiadas deberán entregar reportes mensuales, evidencias fotográficas de sus actividades y firmar oportunamente los recibos de pago. En caso de incumplimiento, se otorgará un plazo de tolerancia de hasta cinco días hábiles. De no atenderse estos requisitos, el Instituto podrá proceder a la suspensión temporal o a la cancelación definitiva del apoyo, siempre con el debido sustento administrativo.