Encuentran en Atlixco motocicleta con denuncia por robo

Desde Puebla

Elementos de la policía municipal, localizaron una motocicleta con predenuncia de robo vigente durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la colonia Álvaro Obregón.

La localización se realizó mientras los elementos patrullaban sobre la avenida independencia, luego de que un ciudadano solicitara apoyo y señalara una unidad con características similares a la que había reportado como robada previamente.

Al verificar la motocicleta, que se encontraba sin tripulante y en un área de no estacionarse, se confirmó mediante el número de identificación vehicular que contaba con predenuncia de robo, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente para las diligencias correspondientes.